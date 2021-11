Fast 4000 Personen haben kein fließendes Wasser

Fast 4000 Menschen hatten am Montagnachmittag in der Cité Um Schlass in Hesperingen und in Fentingen-Plateau keinen Zugriff auf fließendes Wasser. Grund dafür waren «Arbeiten im Gewerbegebiet Howald, in der Rue des Scillas und der Rue des Bruyères, bei denen eine Wasserleitung beschädigt wurde», erklärt Marc Lies, Bürgermeister von Hesperingen.

Der Wasserdruck fiel auf Null, sodass die Versorgung mit fließendem Wasser nicht mehr gewährleistet werden konnte. «Unsere technischen Teams sind vor Ort, und das Problem könnte im Laufe des Abends oder der Nacht behoben werden», informiert der Bürgermeister. «Die Einwohner werden eine SMS erhalten, wenn die Wasserversorgung wiederhergestellt ist.»

(jfc/L'essentiel)