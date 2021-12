Esch feiert 2022 das grenzenlose Luxemburg

Nirgendwo in Luxemburg treffen Vergangenheit und Zukunft sichtbarer aufeinander als in Esch. Neben längst erkalteten braunen Hochöfen stehen moderne Universitätsgebäude mit glänzenden Fassaden, alte Industriegebäude grenzen an schicke Appartementhäuser und auf den Straßen geht es international zu: 120 Nationen sind in Luxemburgs zweitgrößter Stadt zu Hause. An der großen Vielfalt setzt Esch als Europas Kulturhauptstadt 2022 an - und nimmt unter dem Motto «Remix Culture» gleich eine ganze Region mit.

Be part of the REMIX festival! #Esch2022 is ramping up with special events, workshops, and panel discussions everyone can join. Let's make the upcoming year a special one for our region! Register now for free and for everyone!https://t.co/HW8ecM4heG pic.twitter.com/p8yKnO2bMs — Esch2022 (@Esch_2022) September 3, 2021

Rund 160 Projekte mit mehr als 2000 Events sind es, die die Stadt im Süden Luxemburgs zusammen mit Gemeinden im angrenzenden Frankreich teils grenzüberschreitend plant. Allein in der 36.000-Einwohner-Stadt sind 80 Projekte vorgesehen.

«Esch2022 ist für uns ein Sprungbrett»

«Das ist eine große Chance für Esch und für die ganze Region, zu zeigen, dass wir auch Kultur können», sagt der Bürgermeister der Stadt Esch und Präsident von Esch2022, Georges Mischo. Bisher habe es Kulturfans immer in die Hauptstadt Luxemburgs gezogen. Das solle sich nun ändern. «Esch2022 ist für uns ein Sprungbrett.»

Auf dem Programm stehen Theater, Ausstellungen, Tanz, Performances, Workshops und digitale Kunst – mit verschiedenen Schwerpunkten in den beteiligten Orten: In Luxemburg sind elf Gemeinden, in Frankreich acht Gemeinden mit insgesamt rund 200.000 Einwohnern im Boot. Thematisch geht es um das, was die Region eint: Eine gemeinsame industrielle Geschichte aus Erz und Stahl, die kulturelle Vielfalt – und Visionen für ein grenzenloses Europa.

«Ich bin ein positiver Mensch und hoffe, dass sich die Lage wieder beruhigt»

«Im Süden Luxemburgs hat der Ursprung der Einwanderung in Luxemburg stattgefunden und somit das, was uns mittlerweile ausmacht», sagt die luxemburgische Kulturministerin Sam Tanson. Mit dem Abbau von Eisenerz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen Tausende Arbeiter aus anderen Ländern in die Region mit der eisenhaltigen roten Erde. Heute sind fast die Hälfte der knapp 650.000 Einwohner Luxemburgs Nicht-Luxemburger.

Die große Eröffnungsparty von Esch2022 ist für den 26. Februar 2022 geplant. Wegen der zugespitzten Corona-Lage mache man sich aber jetzt wieder Gedanken, sagt Mischo. «Alle größeren Events sind natürlich mit Corona weiterhin in Frage gestellt.» Bei Ausstellungen sehe er keine Probleme, weil man die Zahl der Besucher steuern könne. Andere Veranstaltungen aber könne man nicht mit zwei Metern Abstand stemmen. «Ich bin ein positiver Mensch und hoffe, dass sich die Lage wieder beruhigt», sagt Mischo.

(L'essentiel/DPA )