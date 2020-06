Der April 2020 war der tödlichste Monat seit 1975

Der STATEC hat in Luxemburg eine gestiegene Sterblichkeit im April festgestellt. Wie das Nationale Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien am Freitag mitteilte, sind im April 2020 insgesamt 397 Todesfälle (alle Ursachen eingeschlossen) von Einwohnern festgestellt worden. Das bedeutet einen Anstieg von mehr als 21 Prozent im Vergleich zu den letzten Jahren (327 Todesfälle in den Jahren 2018 und 2019). Das letzte Mal, dass so viele Menschen in Luxemburg im Monat April gestorben sind, liegt 45 Jahre zurück. Im April 1975 starben ähnlich viele Menschen wie in diesem Jahr.

Zwischen Januar und Mitte März 2020 war die Sterblichkeit in Luxemburg niedriger als in anderen europäischen Ländern. Die Experten führen das auf den eher milden Winter und damit auf den Rückgang der Grippefälle zurück. Ab dem 9. April, als die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet wurden, stieg die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu 2019 an. Die Zahlen von 2018 wurden dabei zunächst nicht überschritten.

Die Auswertung des STATEC aus dem Nationalen Personenstandsregister ergab 664 Todesfälle in der Zeit zwischen Mitte März und Ende April 2020. Damit starben 100 Menschen mehr als im gleichen Zeitraum in den Jahren 2018 und 2019, in den Jahren wurden 554 Todesfälle registriert. Die Steigerung entspreche den 92 Todesfällen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Luxemburg gemeldet worden sind, wie der STATEC unterstreicht. Einen besonderes hohen Spitzenwert der Übersterblichkeit haben die Statistiker zwischen dem 6. und 12. April ausgemacht.

(jw/L'essentiel)