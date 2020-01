Luxemburger Kreativfirma will Netflix erobern

Adalrik und Hammer sind zwei junge Lehrlinge der Schmiedekunst, deren Stadt angegriffen wird. In Ragnafall, einem Manga, der im Universum der nordischen Mythologie angesiedelt ist, lernen sich die beiden Helden kennen und kämpfen in epischen Schlachten für das Gemeinwohl. Imperium Circus ist ein Manga, in dem Zirkusse die Wirtschaft und Politik beherrschen. Beide Werke stammen von der Firma Tsume, die damit ihre ersten Eigenproduktionen liefert.

Die Spielwarenfirma aus Sandweiler, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, veröffentlicht die beiden 180-seitigen Mangas am heutigen Donnerstag – in einer Auflage von jeweils 20.000 Exemplaren. Dafür haben sich die Zeichner und Texter, die sich mit ihren originellen Charakteren einen Namen gemacht haben, mit dem französischen Fachverlag Kurokawa zusammengetan.

Insgesamt 40 Bände

«Wir haben die japanische Arbeitsmethode auf der redaktionellen Ebene mit großen Teams und einem Management übernommen. Das sorgt für Qualität», sagt der Geschäftsführer Cyril Marchiol. Das Team in Luxemburg, wo alles entsteht, ist in weniger als zwei Jahren von zehn auf 55 Mitarbeiter angewachsen.

«Letztendlich peilen wir eine Netflix-Serie an», fährt der Chef fort. Ziel ist es, rund 40 Bände zu produzieren, diese übersetzen zu lassen und die Charaktere an das Kerngeschäft anzupassen. Darüber hinaus will sich Tsume auch in Richtung Animation und Videospiele bewegen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)