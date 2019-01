Kaltfront bringt Schnee und Frost nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg steht ein Wetterumschwung bevor. Das sagt der staatliche Wetterdienst Météolux voraus. Momentan ist es im Großteil des Landes noch recht mild. In der Nacht zum Donnerstag erreicht uns jedoch zunächst ein Tiefdruckgebiet, durch das es vor allem in der Nordhälfte des Großherzogtums schneien soll.

So wird das Wetter!







Die Wetterxperten vom Findel rechnen am Donnerstag bei Temperaturen zwischen null bis fünf Grad mit bis zu drei Zentimetern Schnee – insbesondere im Nordwesten. Autofahrer sollen ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anpassen.

Zum Wochenende hin klart der Himmel dann auf – und es wird merklich kälter. Fällt das Thermometer am Freitag noch auf minus zwei Grad, geht es am Samstag schon bis auf minus vier Grad herunter. Tagsüber schafft das Quecksilber kaum den Sprung über den Gefrierpunkt. Das Gute: Die Sonne lässt sich endlich wieder blicken. Einem ausgedehnten Winterspaziergang steht also nichts im Wege.

(sw/L'essentiel)