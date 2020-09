Lenert blickt zuversichtlich auf die Rentrée

Viele machen sich derzeit Sorgen über den anstehenden Start des neuen Schuljahres und die Rückkehr vieler Arbeitnehmer aus dem Urlaub. Wird dies zu einem Wiederanstieg der Corona-Infizierten führen? Gesundheitsministerin Paulette Lenert möchte mit diesen Bedenken aufräumen. «Der Sommer hat es uns ermöglicht herauszufinden, was passiert wenn die Epidemie wieder aufflammt und wir konnten testen, ob wir darauf vorbereitet sind. Ich bin ziemlich zuversichtlich», sagt Paulette Lenert gegenüber L'essentiel.

Die Situation sei gut unter Kontrolle gewesen, insbesondere die Rückverfolgung der Kontakte, das sogenannte Contact-Tracing, habe gut funktioniert. Dennoch ist die Situation weiterhin mit Vorsicht zu genießen. «Das Virus ist immer noch da, der Sommer hat uns daran erinnert», so Lenert weiter. Die täglichen Infektionszahlen steigen seit Ende Juni wieder. Lenert freut sich aber, «dass die Barriere-Gesten in den Alltag integriert worden sind, auch wenn sie immer wieder wiederholt werden müssen». Am Arbeitsplatz sollen «Interaktionen eingeschränkt werden» und das Homeoffice soll weiterhin als «Alternative angesehen werden, wenn es leicht umsetzbar ist».

Zum jetzigen Zeitpunkt würde die Situation keine neuen Regeln erfordern, insbesondere was die Maskenregelung betrifft. Nur die «Empfehlungen könnten zu bestimmten Punkten könnten weiter ausgearbeitet werden», schlussfolgerte die Ministerin.

