200 neue Räder – «Vël'Ok» schließt Versorgungslücke

«Ich steige jeden Tag an der Haltestelle an der Uni in Belval aus. Dort mehme ich mir ein Leihfahrrad, mit dem ich dann zur Arbeit fahre. Leider gibt es aber zu wenige» sagt Alain Didier, L'essentiel-Leser und Nutzer des Verleihs von «Vël'Ok» in Belval.

Nun kann er auf eine Besserung der Situation hoffen, denn «Vël'Ok», will in den acht Gemeinden, in denen das Unternehmen Elektrofahrräder anbietet, die Flotte verstärken: Bis Ende November sollen insgesamt 200 neue Räder in den Verleih. «Wir hatten mit einem Lieferengpass zu kämpfen, da unser ehemaliger Lieferant den Betrieb eingestellt hat. Wir haben etwa ein Jahr lang verhandelt. Nun haben wir zwei neue Lieferanten», erklärt Carlos Breda, Generalkoordinator der Escher Beschäftigungsinitiative CIGL.

Die neuen Fahrräder kommen aus Italien und Belgien und sind laut Breda «modern, effizienter und mit einer Batterieanzeige ausgestattet». Der Mangel an Fahrrädern während der Hauptverkehrszeiten am Standort Belval sei auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Großteil der Nutzer mit ihnen in die Innenstadt fährt, jedoch nicht zurück. «Zwei «Vël'Ok»-Teams bestücken bei Bedarf zweimal täglich die Stationen», sagt Breda.

(Ana Martins/L’essentiel)