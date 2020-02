Luxemburg rät von Norditalien-​​Reisen ab

Die Regierung Luxemburgs nimmt am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung Stellung zur Situation in Norditalien. In der Region herrscht derzeit Ausnahmezustand wegen des Coronavirus. Sieben Menschen sind an der Krankheit gestorben, rund 220 Infektionen wurden registriert.

Das tägliche Leben ist vor allem in der Lombardei zum Erliegen gekommen. Die am stärksten vom Virus heimgesuchten Gemeinden sind Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini, Vo Euganeo, Crema und Bergamo.

Keine Fälle von Covid-19 in Luxemburg

Das luxemburgische Außenministerium erklärte, das Großherzogtum beobachte «die Entwicklungen in Norditalien genau» und ergreife weitere Maßnahmen, sobald die Analysen der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Europäischen Kommission und das Europäischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (ECDC) dazu Anlass geben.

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Warnung für Reisen nach oder aus Italien. Jeder Bürger, der sich außerhalb der Gebiete aufhält, die abgeriegelt wurden, dürfe sich frei bewegen. Rückführungen seinen ebenfalls nicht geplant. Allerdings solle jeder Bürger, der in die Region reisen möchte, in Betracht ziehen, diese auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Weiterhin gebe es im Großherzogtum keinen Corona-Fall, sodass die gegenwärtige Alarmstufe beibehalten werden könne. Die geltenden Reisempfehlungen würden je nach Veränderung der Lage in Norditalien angepasst.

(sw/L'essentiel)