Luxemburger Verein rettet Rehe mit Drohnen

Der Verein «Sauvons Bambi Belgique» ist nun grenzüberschreitend aktiv. Katty Leclere hat vor kurzem den Ableger «Sauvons Bambi Luxembourg» übernommen und zu dieser Jahreszeit viel zu tun. Kurz vor der Ernte verstecken sich vor allem junge Rehe oft auf Feldern und in hohem Gras. Für die Tiere werden dann die Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge zur tödlichen Gefahr. Der Verein setzt Drohnen ein, um die Felder vor der Ernte auf Rehe abzusuchen. Momentan ist der Verein in Garnich, im Westen Luxemburgs, zugange.

«Wir sind seit einigen Tagen unterwegs», erzählt Katty Leclere, die auch in Garnich lebt: «Erst heute Morgen konnten wir drei Rehkitze retten», sagt sie.

Um eine Drohne mit Wärmekamera zu steuern, braucht man eine Lizenz. Außerdem ist Leclere auch ausgebildete Försterin. Es kann sich also nicht jeder Hilfsbereite auf die Suche nach Rehen machen. Für das Equipment musste der Verein 7000 Euro auf den Tisch legen. «Damit können wir Flächen von bis zu 80 Hektar abdecken. Ein vollgeladener Akku reicht etwa 20 Minuten. Deshalb habe ich immer sechs Stück dabei. In den kommenden Tagen werde ich noch mehr Arbeit heben», so die Tierschützerin.

On ne le dira pas assez mais merci à tous nos bénévoles qui font un travail formidable Katty Leclere Publiée par Sauvons Bambi Belgique sur Lundi 31 mai 2021

! HELP ! Nous sommes à la recherche de personnes possédant un drone AVEC caméra thermique pour compléter notre team et répondre à tous les demandes de sauvetage. Merci d'avance Publiée par Sauvons Bambi Belgique sur Mardi 1 juin 2021

(Frédéric Lambert/L'essentiel )