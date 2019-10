Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Festival Food Trucks-Treffen in den Rotondes

Foodies aufgepasst! Am kommenden Wochenende findet in den Rotondes, die 9. Auflage des «Eat It Street Food Festivals» statt. Auf dem Vorplatz der Rotondes wird eine Vielzahl von Food Trucks aufgestellt. Die Organisatoren setzen diesmal auf Diversität. Neben den traditionellen Pommes Frites und Burgern können die Besucher ungewöhnliche Gerichte genießen – auch vegetarisch und vegan.

Markt Afrikanische Kultur im Mittelpunkt

Am kommenden Wochenende organisiert der Verein Likaba im Kulturzentrum Tramschapp, die 4. Auflage des «Luxembourg African Markets». Rund 40 Aussteller bieten ihre Mode, Mode-Accessoires und Kosmetikprodukte an. Außerdem stehen Tanzworkshops, Perkussionsshows und eine Modenschau auf dem Programm. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.

Festival Offene Bühnen bieten Platform für junge Talente in Schifflingen

Am kommenden Wochenende findet auf dem Gemeindeplatz in Schifflingen das «Ferriminera»-Festival statt. Junge angehende Künstler im Alter von 8 bis 26 Jahren können dort ihr Talent zeigen. Außerdem gibt es zahlreiche Workshops und ein Abendprogramm für Groß und Klein.

Messe Ein Paradies für Kinder in der Luxexpo The Box

Die neue Ausgabe der «Top Kids» und «Top Baby» Messe für Kinder von bis zu 16 Jahren findet am kommenden Wochenende in der Luxexpo The Box auf dem Kirchberg statt. Die Messe bietet eine immense Indoor-Spielwiese von über 2.500 m² – mit unter anderem Hüpfburgen, Trampolinen und Rutschen.

Konzert Indie Rock Musik in den Rotondes

Am Freitagabend steht Shannon Wright mit ihrem neuen Album «Providence» auf der Bühne in den Rotondes. Seit Ende der 90er ist die amerikanische Indie Rock- und Folk-Sängerin und Musikerin bereits in der Musikszene unterwegs.

«The Caustic Light» von Shanon Wright:

Halloween Latino Party in Zessingen

Wie wäre es mit Halloween im Latino Style? Am kommenden Samstag finden ab 20.30 Uhr im Zessinger Kulturzentrum zwei Konzerte statt – einmal mit dem Salsa-Orchester «La Xclusiva» und danach mit der dominikanischen Bachata-Band «La Vaina Latina». Danach sorgt DJ Freddy für Stimmung bis in die späte Nacht.

Kunst Ausstellung Am Gronn, in Luxemburg

Am kommenden Wochenende stellt Geneviève Reille-Taillefert im Luxemburger Kulturzentrum Am Gronn ihr Kunstwerk aus. Die luxemburgische Künstlerin, die zehn Jahre lang an der Pariser Beaux-Arts studiert hat, widmet sich der Monumentalkunst. Neben der Ausstellung gibt es jeweils ein Tanz- und ein Malerei-Workshop.

Party Halloween für Kinder in Ehleringen

Die Kleinen können es kaum noch erwarten, in ihre Kostüme reinzuschlüpfen! Am kommenden Sonntag ist es so weit. Ab 14 Uhr findet im Kulturshapp in Ehleringen eine Kids Halloween Party statt – mit zahlreichen Spielen und Animationen.

Handwerkermesse Handwerker-Vorführungen in Bad-Mondorf

Am kommenden Wochenende findet im Casino 2000, die große Handwerkermesse statt. Die Veranstaltung ist auf der Ebene der Großregion bekannt, mit mehr als hundert Handwerkern im letzten Jahr und einem großen Publikum.

Markt Second-Hand-Klamottenmarkt im TNL

Auf der Jagd nach einem Schnäppchen? Ob Kleider oder Mode-Accessoires, am kommenden Sonntag, von 11 bis 17 Uhr, wandelt sich das Luxemburger Nationaltheater in einen riesigen Second-Hand-Klamottenmarkt um.

(Olivier Loyens/L'essentiel)