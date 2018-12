«9GAG» nimmt Xavier Bettel auf die Schippe

Wortwörtlich übersetzt bedeutet «Thug Life» so etwas wie «Gangster Leben». Im Internet findet sich der Ausdruck am Ende unzähliger Videos, die eine Person zeigen, die auf eine bestimmte Situation besonders cool reagiert. Nun wurde diese zweifelhafte Ehre dem lxemburgischen Premierminister zuteil.

Die Online-Plattform 9GAG hat ein kurzes Interview zwischen Xavier Bettel und dem TV-Sender Channel 4 News Europe aufgegriffen, das von dem Luxemburger David Winter entsprechend bearbeitet wurde. Reporter Matt Frei fragt Bettel am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, ob er einer Neuverhandlung des Brexit-Deals zustimmen würde: «Wenn Sie Theresa May nicht die Zugeständnisse machen, die sie braucht, wird dieser Deal im Parlament scheitern und Sie könnten am Ende ohne Deal da stehen. Sind Sie bereit, dieses Risiko einzugehen?»

Nach Ansicht Bettels kann für den Rest der EU von Risiko offenbar keine Rede sein. Bevor der Luxemburger Premier weiterzieht, sagt er knapp: «Sie wollten doch den Brexit, nicht ich.» In stilechter «Thug Life»-Manier endet der Clip mit einem HipHop-Song – und einem luxemburgischen Premierminister mit Cappie, Sonnenbrille und einem dicken Joint.

(sw/L'essentiel)