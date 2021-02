Der Obersauer-​​Stausee birgt zahlreiche Schätze

Ein falscher Hai, ein Michelin-Männchen und ein Heinzelmännchen. Auf den ersten Blick haben diese Gegenstände nichts gemeinsam. Dennoch befinden sie sich alle am gleichen Ort – und zwar in den Tiefen des Obersauer-Stausees. «Sie wurden von Tauchern an den beliebtesten Diving-Spots abgelegt, um die Kollegen zu amüsieren», erklärt Freizeittaucher Olivier Dauvister.

Im See tummeln sich auch verschiedene Lebewesen: Aale, Zander, Hechte oder auch Krebse. Wer im Obersauer-Stausee taucht, bekommt auch zu sehen, was es dort gab, bevor der künstliche See angelegt wurde. Das Gewässer entstand 1950 mit dem Bau der Staumauer von Esch/Sauer. Laut Dauvister und seinem Tauchgefährten Marc Impens ist es möglich dort «Restbestände» aus dieser Zeit zu entdecken – unter anderem Straßen, Mauern und Brücken.

Eine mysteriöse Schildkröte

Ende Januar haben sie aber noch viel mehr entdeckt. Sie sind einer «etwa 30 Zentimeter großen» Schildkröte begegnet. «Wir haben diesen Tauchspot schon hunderte Male besucht. Es war jedoch das erste Mal, dass wir eine gesehen haben», sagt Dauvister, der seit 2011 etwa 350 Mal getaucht ist. Für den Einwohner von Roodt/Syr liegt die einzige Erklärung darin, dass sie jemand im See ausgesetzt hat.

«Ich habe die Bilder dem Präsidenten des Luxemburger Taucherverbands FLASSA gezeigt. Er war erstaunt», erklärt Dauvister. Von der Schildkröte sei schon lange die Rede gewesen, doch in den letzten Jahren habe sie niemand mehr gesehen. Ob es sich um das gleiche Tier handelt? Der Taucher hofft jedenfalls, dass niemand seinen «kleinen Alligator» im See ausgesetzt hat.

(ol/L'essentiel )