Hitze im September – Temperaturen bis 33 Grad

Der Spätsommer lässt die Temperaturen in Luxemburg an diesem Montag auf bis zu 32 Grad Celsius steigen. Nach der Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes Météolux werden zum Wochenstart vor allem im Süden des Landes Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erreicht. Am Montag gilt in der Südhälfte deshalb die gelbe Warnstufe.

Der Höhepunkt der hochsommerlichen Episode wird am Dienstag erwartet. Dann soll das Thermometer bis auf 33 Grad klettern. Die Hitzewarnung gilt dann für das komplette Staatsgebiet. Auch am Mittwoch bleibt es bei Höchstwerten um die 31 Grad heiß.

Ab Donnerstag soll es wieder auf 25 Grad heruntergehen. Bis zum Samstag soll es warm und sonnig bleiben. Die Hitze hält auch in den kommenden Tagen noch an, am Dienstag werden sogar bis zu 34 Grad Celsius erwartet, am Mittwoch bis zu 32 Grad. Die Temperaturunterschiede zur Nacht sind groß: Örtlich soll es auf bis zu 7 Grad Celsius abkühlen.

(sw/L'essentiel)