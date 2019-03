31 Medikamente könnten verboten werden

Laut einer von der französischen Zeitschrift «Prescrire» veröffentlichten Untersuchung, soll eine Liste von insgesamt 93 Medikamenten «wegen unverhältnismäßiger Gesundheitsrisiken» von Ärzten und Patienten vermieden werden.

Auf eine diesbezügliche Nachfrage vom Europaabgeordneten Mars di Bartolomeo wies Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) darauf hin, dass 31 derzeit in Luxemburg zugelassener Arzneimittel einer Untersuchung unterzogen würden. Diese könnten also künftig vom Markt genommen werden.

«Die Abteilung Pharmazie und Arzneimittel wird dem Minister in Kürze vorschlagen, die Angelegenheit an die Expertenkommission zu übergeben, um eine Stellungnahme im Hinblick auf eine mögliche Rücknahme der nationalen Registrierungsnummern für 31 in Luxemburg zugelassene Arzneimittel abzugeben», so der Gesundheitsminister.

(pp/L'essentiel)