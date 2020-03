«Seit Donnerstag laufen die Dinge anders»

Keine freien Parkplätze und 30 Meter lange Schlangen vor den Kassen. Am Freitag werden zahlreiche Supermärkte in Luxemburg förmlich überrannt. Seit dem frühen Morgen decken sich viele Bürger aufgrund der Corona-Krise mit Lebensmitteln für den Notfall ein.

Auch in einem großen Supermarkt in Niederkerschen sind schon wenige Minuten nach Ladenöffnung bestimmte Regale leergeräumt. Vor allem Nudeln, Mehl, Seife, Windeln und Toilettenpapier sind in die Einkaufswagen gewandert. Die Mitarbeiter, die die Regale wieder auffüllen, kommen kaum noch hinterher.

Die Gänge, in denen der Supermarkt Spielzeug, Elektronik oder Werkzeug anbietet, sind menschenleer. «So etwas habe ich noch nicht erlebt», sagt eine Mitarbeiterin, die gerade dabei ist, eine Kühltruhe mit Fleisch und Wurst zu befüllen. «Man steht etwa eine Stunde an der Kasse. Und das an einem Freitagmorgen. Ich glaube, dass die Dinge seit den Ankündigungen der Regierung am Donnerstagabend anders laufen. Die Menschen haben einfach Angst», sagt ein Kunde, der den Supermarkt gerade verlassen hat.

(fl/L'essentiel)