Neue Stelle soll Rechte von Fluggästen wahren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Flugverspätungen, Annulierungen, Überbuchungen oder sonstige Fehlplanungen der Airlines: Wer regelmäßig mit dem Flugzeug unterwegs ist, kann davon ein Lied singen. Um die Rechte der Passagiere besser zu wahren, wurde nun die staatliche Kontrollstelle (ONC) vom Ministerium für Verbraucherschutz ins Leben gerufen. Sie wurde am Mittwoch in der Maison de l'Europe in der Hauptstadt vorgestellt.

Die ONC ist für Sie da!



Die ONC-Luxemburg kann per E-Mail unter passagersaeriens@mpc.etat.lu kontaktiert werden. Wenn Ihr Fall von der Organisation eines anderen EU-Landes abhängt, klicken Sie Die ONC-Luxemburg kann per E-Mail unter passagersaeriens@mpc.etat.lu kontaktiert werden. Wenn Ihr Fall von der Organisation eines anderen EU-Landes abhängt, klicken Sie hier . Für weitere Infos über Fluggastrechte, klicken Sie hier

Dass in den oben genannten Fällen, die Airline dazu verpflichtet ist, ihren Fluggästen Verpflegung, Betreuung und notfalls auch eine Hotelunterkunft anzubieten, ist bekannt. Wenigen Verbrauchern ist jedoch bewusst, dass sie unter gewissen Umständen auch Anspruch auf eine Entschädigung haben – und das unabhängig von ihrer Nationalität. Grundsätzlich gilt: Die Fluggastrechte gelten für Flüge, die entweder in Europa starten, oder deren Zielort in Europa ist, wenn der Flug von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt wird.

Keine Entschädigung bei höherer Gewalt

«Wurde der Flug aufgrund außergewöhnlichen Umständen, beispielsweise starkem Umwetter oder eines Streiks der Fluglotsen, gecancelt, muss die Fluggesellschaft keine Entschädigung zahlen», erklärt Antonin Georgery-Terrazzani, vom Ministerium für Verbraucherschutz.

Um eine Entschädigung zu bekommen, muss der Fluggast zunächst seine Beschwerde an die Fluggesellschaft richten. Wenn innerhalb von zwei Monaten keine zufriedenstellende Antwort vorliegt, kann er sich an die ONC wenden. Die Kontrollstelle behandelt den Fall dann kostenlos. Die ONC-Luxemburg haftet übrigens für Flüge ab und nach Luxemburg. Für Flüge beispielsweise ab Paris, haftet die Kontrollstelle in Frankreich.

(jw/L'essentiel)