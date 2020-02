Drittel der Neueinstellungen ist befristet

Der befristete Vertrag bleibt für viele Arbeitnehmer der Einstieg in die Arbeitswelt. Fast ein Drittel (28 Prozent) der 256.230 Einstellungen zwischen Januar 2017 und Januar 2019 erfolgte über diese befristeten Verträge, teilte Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) am Dienstag in einer Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Marc Spautz (CSV) mit.

Die meisten dieser Verträge (52 Prozente) wurden im Jahr 2018 für Zeiträume zwischen zwei und sechs Monaten abgeschlossen. Zeiträume von weniger als einem Monat und sieben bis zwölf Monaten machten jeweils 21 Prozent der befristeten Verträge aus. Verträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem Anteil von fünf Prozent nach wie vor selten. Der Handel und die Fahrzeugreparatur gehören zu den Sektoren, die am meisten von Zeitverträgen Gebrauch machen.

«Der unbefristete Vertrag sollte auf dem Arbeitsmarkt die Regel und der befristete Vertrag die Ausnahme bleiben», argumentiert Dan Kersch. Er ist der Meinung, dass der befristete Vertrag bestimmten Fällen vorbehalten bleiben sollte, wie etwa um «einem Unternehmen einen ersten Kontakt mit dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen oder auf Notfallsituationen zu reagieren». Gleichzeitig räumt Kersch aber auch ein, dass derzeit «ein gewisser politischer Druck» bestehe, den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten.

(jg/L'essentiel)