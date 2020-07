Zugang zu Stausee-​​Strand war drei Stunden gesperrt

Viele Menschen hatten sich am Wochenende am Ufer des Obersauer Stausees versammelt, um das Sommer-Wetter zu genießen. Die Parkplätze in Insenborn und Lultzhausen waren gegen Mittag bereits voll und die Beamten mussten den Zugang zum See von 14 bis 17 Uhr sperren, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Bei der Polizei-Kontrolle fielen 80 Falschparker auf, die mit Strafzetteln verwarnt wurden. Darüberhinaus wurden während des Wochenendes 16 Personen wegen Drogenbesitzes und -konsums festgenommen, zwei weitere wegen unerlaubten Waffenbesitzes (zwei Messer und ein Elektroschocker).

Die Polizei erinnerte außerdem daran, dass es in Insenborn einen weiteren kostenlosen Parkplatz «Am Kéilert» gibt.

(L'essentiel)