Ende der EIB-​​Kinderkrippe besiegelt

Die Kinderkrippe L'Abeille auf dem Kirchberg wird den Mitarbeitern der Europäischen Investitionsbank (EIB) ab August offiziell nicht mehr zur Verfügung stehen. Die europäische Institution bestätigte am Dienstag gegenüber L'essentiel die von den Gewerkschaften LCGB und OGBL am Montag verbreiteten Informationen. «Die Bank hat 2019 über diesen Punkt nachgedacht und beschlossen, Eltern auf andere Weise zu unterstützen», so eine Sprecherin.

Die Krippe war 1995 gegründet worden, als die EIB rund 1000 Mitarbeiter beschäftigte, hauptsächlich Ausländer ohne familiäre Bindungen zum Land. Diese Zahl hat sich seitdem fast vervierfacht. Die EIB weist darauf hin, dass in den letzten Jahren mit anderen Kinderkrippen des Landes Subventionsverträge abgeschlossen wurden, die auch den Mitarbeitern zugute kommen und die Betreuung von etwa 140 weiteren Kindern zu Vorzugsbedingungen ermöglichen. Eltern, sowie die 44 Mitarbeiter der schließenden Kinderkrippe sollen ab dem kommenden August vom Unternehmen unterstützt werden.

(nc/L'essentiel)