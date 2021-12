Luxemburg testet gegen die Corona-​​Welle an

Vor einem Jahr, inmitten der ersten Winterwelle des Corona-Virus, hatte Luxemburg noch auf das Large Scale Testing gesetzt, um einen breiten Überblick über das Pandemie-Geschehen zu erhalten. Mehr als 10.000 Tests wurden damals täglich durchgeführt, die Impfung gab es noch nicht. Das Large Scale Testing ist inzwischen Geschichte, nur noch etwa 4500 Tests werden im Schnitt am Tag gemacht. Die meisten davon auf ärztliche Anordnung wegen Symptomen. Auch die Selbsttests, um die Gastronomie zu besuchen, gibt es nicht mehr.

Um nun dennoch in Echtzeit wieder einen umfassenderen Eindruck über die Entwicklung der Infektionen in der Bevölkerung zu bekommen – insbesondere die asymptomatischen Fälle – hat das Gesundheitsministerium die Kampagne #Lëtzebuergtestsech ins Leben gerufen.

Restriktive Maßnahmen vermeiden

Die Idee dahinter: Das ganze Land soll sich an zwei bestimmten Tagen gleichzeitig testen. Zwischen beiden Tests ist ein Abstand von drei bis vier Tagen vorgesehen. Die Santé will damit «die Zahl der Neuinfektionen stark reduzieren und so die Einführung restriktiver Maßnahmen vermeiden.» Sperrstunden und Restaurantschließungen sollen so also umgangen werden.

Die beiden Testtage sind für den heutigen Dienstag und Freitag angesetzt. Nach Berechnungen des Ministeriums könnte das Experiment bei der derzeitigen Positivrate der PCR-Tests von etwa acht bis zehn Prozent und einer großen Beteiligung der Bevölkerung an #Lëtzebuergtestsech die Zahl der Neuinfektionen um bis zu 50 Prozent senken und die derzeitige Welle durch frühzeitigen Quarantänemaßnahmen brechen. Vergangene Woche hat jeder Haushalt in Luxemburg einen Brief bekommen, mit dem er sich in einer der 98 Apotheken des Landes kostenlos ein Set mit fünf Selbsttests abholen konnte.

Die Vorgehensweise ist einfach: Nachdem man sein Kit abgeholt hat, muss man sich selbst testen, idealerweise heute und am 17. Dezember. Falls dies nicht möglich sein sollte, sind auch zwei andere Tage machbar, so lange zwischen den beiden Tests der Abstand von drei oder vier Tagen eingehalten wird. Das Ministerium lädt jeden, der mitmacht, ein, seine Teilnahme in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #Lëtzebuergtestsech zu teilen oder mit @sante.lu zu verlinken. Sollte ein Test positiv ausfallen, soll er auf der Website covidtracing.public.lu gemeldet werden. «Jeder gemeldete positive Test wird gezählt und die Statistiken werden am Ende der Testwoche veröffentlicht», erklärt die Santé. Eine erste Fragerunde zu diesem Thema ist über Facebook mit dem Virologen der Gesundheitsdirektion, Dr. Dentzer, und dem Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit, von 12.00 bis 12.30 Uhr geplant.

(nm/L'essentiel)