Cyril Molard ist Luxemburgs Koch des Jahres

Cyril Molard wurde vom Restaurantführer Gault & Millau zum «Koch des Jahres 2020» in Luxemburg ernannt. Molard ist Küchenchef des Restaurants «Ma Langue Sourit» in Mutfort. 2019 hatte Roberto Fani, der Chefkoch und Eigentümer des Restaurants «Fani» in Roeser, die begehrte Auszeichnung erhalten.

Die besten Lokale in Luxemburg laut Gault & Millau 2020



Koch des Jahres

Cyril Molard («Ma Langue Sourit» in Mutfort)

Bar des Jahres

Lady Jane (Luxemburg)

Patissier des Jahres

Pierre Zehner (La Distillerie et Côté Cour)

Pop-Lokal des Jahres

Pas Sage (Luxemburg)

Sommelier des Jahres

Claude Rameau (Pefferkär)

Gastgeber des Jahres

Sébastien Périé (L’Atelier Windsor)

Entdeckung des Jahres

Thomas et Emeline Murer (An der Villa)

Mediterrane Küche des Jahres

Giuseppe Molinaro (Tailor’s Concept)

Persönlichkeit des Jahres

Stéphanie Jauquet (Cocottes, Plateau, Tempo)

Nachwuchskoch des Jahres

Baptiste Heugens (Two6Two)

Die Macher von Gault & Millau haben für das Jahr 2020 34 neue Restaurants aus Luxemburg in ihre Liste aufgenommen, darunter 18 Bars, zehn Restaurants und drei «Pop»-Lokale, in denen Gäste innerhalb einer Stunde ein qualitativ hochwertiges Gericht unter 35 Euro genießen können.

Der neue Gastro-Guide von Gault & Millau für die Region Belgien und Luxemburg erscheint am Dienstag, 22. Oktober, in einer Auflage von 30.000 Stück. In diesem Jahr hat Gault & Millau unter dem Titel «A Taste of Luxembourg» auch einen Guide eigens zu den Lokalen des Großherzogtums herausgebracht. Dieser enthält nicht nur die besten Restaurants, sondern auch Brasserien, Bars und Chocolaterien.

(sw/L'essentiel)