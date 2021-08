Die Campingplätze bleiben diese Saison leer

«Auf 100 Plätzen werde ich heute nur sechs Familien haben». Catherine Thill, die Leiterin des Campingplatzes «Bon Accueil» in Alzingen, erlebt wegen Corona eine harte Sommersaison. «Im Vergleich zu 2019 ist der Umsatz um 70 bis 80 Prozent zurückgegangen.»

Catherine Thill kann glücklicherweise auf Kunden zählen, die jedes Jahr nach Luxemburg kommen, um dort Urlaub zu machen. So wie die Smits, ein niederländisches Ehepaar, das seinen Wohnwagen auf Stellplatz 24 in der Mitte des Campingplatzes platziert hat. «Wir kommen nun schon zum sechsten Mal ins Großherzogtum», erklärt Ehemann Willem Hendrick. «Wir sind zu Besuch bei unserem Sohn, der hier lebt. Normalerweise kommen wir nur für ein oder zwei Wochen. Aber dieses Mal bleiben wir einen Monat.»

« Es ist eine Katastrophe »

Im Gegensatz zu Familie Smit sind die anderen Camper, die wir an diesem späten Julimorgen antreffen, nur auf der Durchreise. «Wir waren in Brüssel und haben auf diesem Campingplatz übernachtet», erzählt Manuel, der mit seiner Partnerin unterwegs ist, «wir fahren weiter Richtung Deutschland.» Paul und Suzanna Munck haben einen Aufenthalt von zwei Nächten gebucht, «sowohl aus beruflichen als auch aus touristischen Gründen». Das dänische Paar, das die Gelegenheit genutzt hat, um mit dem Fahrrad nach Luxemburg-Stadt zu fahren, will den Rest seines Urlaubs weiter südlich verbringen. «Schweiz, Frankreich, Italien... Wir fahren dorthin, wo das Wetter gut ist», freuen sie sich.

Der Campingplatz in Alzingen ist mit seiner geringen Besucherzahl nicht allein. «Es ist eine Katastrophe, die Buchungen sind im Vergleich zu 2019 um 70 Prozent zurückgegangen», sagt Hugo, der Leiter des Campingplatzes «Simmerschmelz» in Simmerfarm (Kanton Kapellen). Auch Sylviana Jansen, Leiterin des Campingplatzes «Krounebierg» in Mersch, berichtet, dass sie nur noch die Hälfte der Gäste im Vergleich zu vor zwei Jahren habe. «Wir sind von der Pandemie betroffen, aber auch von dem schlechten Wetter und den Überschwemmungen.» Sie schätzt, dass dieses Jahr noch schlimmer als das letzte werde.

(ol/L'essentiel)