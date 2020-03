«In der Hauptstadt läuft alles wie in Zeitlupe ab»

«Zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr bedienen wir normalerweise mindestens 200 Personen. Heute Morgen hatten wir etwa 20 Kunden. In der Hauptstadt läuft alles wie in Zeitlupe und das spürt man», sagte die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Rue des Capucins in der Hauptstadt am Montagmorgen. Die luxemburgische Regierung hat am Sonntag die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus verschärft. Die Schließung aller öffentlichen Plätze, Reisebeschränkungen und die zunehmende Telearbeit haben zu einer sonntäglichen Flaute in der Hauptstadt geführt.

«Es ist beunruhigend. Es ist Montag, es sollten viele Leute auf dem place d’armes und auf der Grand-Rue sein. In Luxemburg hat gerade eine traurige Phase begonnen», kommentierte ein Passant. Auch Busse wurden deutlich weniger genutzt als sonst, einiger war sogar fast leer.

« Es ist nicht nachvollziehbar »

Die 21-jährige Natalia, die gerade aus ihrer Studentenwohnung in Lüttich (Belgien) zurückgekehrt war, fühlte sich durch die neuen Einschränkungen beruhigt. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis Luxemburg die gleichen Maßnahmen wie in den Nachbarländer ergreifen würde. In Belgien war ich eine Woche lang in meiner Wohnung eingesperrt. Die Quarantäne wird hier fortgesetzt. Das sind notwendige Maßnahmen, die angesichts der Situation ergriffen werden müssen», erklärte die Studentin der Naturwissenschaften.

Auch die Geschäfte am Hauptbahnhof haben die Wirkung der «Anti-Coronavirus»-Maßnahmen zu spüren bekommen. «Es fühlt sich an wie ein Samstag. Es gibt kleine Wellen von Menschen», sagten zwei Mitarbeiter einer Teestube. Sie sind auch besorgt über ihre «Situation». «Die französischen Behörden sprechen von Eindämmung, aber in Luxemburg gibt es keine Grenzkontrollen. Das ist nicht nachvollziehbar», zeigen Beide sich besorgt. Die Polizei ist nun auf Streife, um die Händler zu sensibilisieren. Ab morgen soll es Protokolle geben.

