In Luxemburg wächst die Waldbrandgefahr

Aufgrund der außergewöhnlich langanhaltenden, hohen Temperaturen und der fehlenden Niederschläge besteht derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Wie die Naturverwaltung und der Corps grand-ducal d'incendie et de secours am Mittwoch mitteilen, mache die lange Dürreperiode den Wald extrem brennbar. Diese Gefahr bestehe auch noch nach kurzen Regenperioden, da diese nicht ausreichen, um den Boden ausreichend zu befeuchten, heißt es in dem Communiqué.

Die Behörden rufen deshalb zu besonderer Wachsamkeit auf. Denn die meisten Brände werden vom Menschen selbst verursacht. Schon eine achtlos entsorgte Zigarette oder ein falsch geparktes Auto können fatale Folgen haben: Die Naturverwaltung rät, das Wegwerfen von Zigaretten in die Natur, das Hinterlassen von Glasstücken sowie Brände wie zum Beispiel beim Grillen zu vermeiden.

Auch in der Großregion besteht Waldbrandgefahr

Zudem sollten Fahrzeuge nicht auf brennbaren oder grasbewachsenen Flächen geparkt werden und der Zugang zu Waldwegen sollte für die Durchfahrt von Feuerwehrwagen stets freigehalten werden. Auch vom Wandern im Wald wird abgeraten. Rauchwolken sollten dem Rettungsdienst (112) umgehend gemeldet sowie eine genaue Beschreibung der Umgebung geschildert werden.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland nimmt die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen ebenso immer weiter zu. Am größten ist die Wahrscheinlichkeit eines Feuers am Donnerstag – dann wird in den meisten rheinland-pfälzischen Regionen und fast im ganzen Saarland die Stufe 4 von 5 des Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreicht. Die Meteorologen in Offenbach rechnen erst am Wochenende mit einer deutlichen Entspannung der Situation.

Wie sehr Wälder gefährdet sind, hängt nach Angaben Schuhs unter anderem von den jeweiligen Baumarten und dem Bodenbewuchs ab. «Am feuergefährdetsten sind junge Kieferbestände.» Außerdem breite sich ein Feuer schneller aus, wenn es am Boden statt grünem Bewuchs vor allem Nadeln und trockene Äste gebe. «Wobei alles überlagert wird vom Wetter», sagte Schuh. Wenn ein Waldboden nach mehreren Regentagen komplett durchnässt sei, senke das die Brandgefahr enorm.

(L'essentiel/dpa/chb)