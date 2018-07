Post bleibt der größte Arbeitgeber Luxemburgs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit 130 zusätzlichen Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr und insgesamt 4480 Mitarbeitern festigt die Post Luxemburg laut Statec ihre Position als führender Arbeitgeber des Landes. Das Unternehmen liegt wie im Vorjahr vor den CFL (4260 Mitarbeiter, +100).

An dritter Stelle folgt Cactus mit 4200 Mitarbeitern und einem plus von 170 neuen Kräften im Vergleich zum Vorjahr. ArcelorMittal an vierter Stelle des Rankings beschäftigt 40 Mitarbeiter mehr als im vergangenen Jahr und rangiert mit insgesamt 4120 Angestellten auf Platz vier.

Die auf Reinigungsarbeiten spezialisierte Dussmann-Gruppe liegt an fünfter Stelle (3880). Es folgen BGL BNP Paribas (3660) und Goodyear (3450). An achter Stelle ist PwC Luxembourg mit 2870 Mitarbeitern die führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Luxair (2820) und das Centre hospitalier de Luxembourg (2270) komplettieren die Top Ten.

(th/L'essentiel)