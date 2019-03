Der Finanzsektor ist für Arbeitgeber am teuersten

Die durchschnittlichen Personalkosten pro Stunde sind in Luxemburg besonders hoch – und steigen weiter an. Dies bestätigte eine am Dienstag veröffentlichte Studie von Statec. Somit kostet jede Arbeitsstunde die Arbeitgeber des Landes durchschnittlich 39 Euro (+2,3 Prozent in vier Jahren), verglichen wird dies mit 26 Euro im EU-Schnitt. Nur dänische Arbeitnehmer sind mit 42 Euro teurer.

Der Finanz- und Versicherungssektor liegt mit 71 Euro pro Stunde weit vor dem Gesundheits- und Sozialbereich mit 39 Euro und 35 Euro im Verkehr. In einigen Bereichen, wie dem Baugewerbe (26 Euro) und der Industrie (34 Euro) sind die Stundenkosten in Luxemburg jedoch niedriger als in den Nachbarländern.

Die Personalkosten, berechnet auf der Grundlage einer repräsentatigen Stichprobe mit 2600 Unternehmen – ohne öffentliche Verwaltungen – umfassen direkte und indirekte Kosten. Direkte Kosten beinhalten Gehälter und andere Boni, indirekte Kosten Auslagen, Beitragszahlungen, Arbeitskleidung oder Ausbildungskosten. Zwar sind die Löhne in Luxemburg hoch, die indirekten Kosten mit 13 Prozent der Gesamtkosten aber besonders niedrig – sogar die zweitniedrigsten in der EU.

(jg/L'essentiel)