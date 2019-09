Johnson schwänzt die Pressekonferenz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als Boris Johnson am Montagnachmittag zur Unterredung mit Xavier Bettel in dessen Amtssitz eintraf, waren einige hundert Anti-Brexit-Demonstranten bereits da. Ihre Begrüßung für den Staatsgast aus London fiel weniger herzlich aus, als die des Premierministers Xavier Bettel. Sie riefen «nicht unser Chef» und hielten Transparente mit Anti-Brexit-Parolen hoch.

Die Pressekonferenz war eigentlich für 15.15 Uhr angekündigt worden. Mit 45 Minuten Verspätung kamen die beiden Regierungschefs dann zum Pressetermin. Johnson lief allerdings am Rednerpult vorbei und so stellte sich Xavier Bettel alleine den Fragen der Journalisten. Zu Beginn seines Statements ging Bettel dann auch kurz auf die Demonstranten ein, in dem er das demokratische Recht auf Demonstrationsfreiheit unterstrich. Er dankte Johnson für den Austausch und machte deutlich, dass Luxemburg der Schutz des Good-Friday Abkommen und der Binnenmarkt «besonders wichtig» seien.

Brexit ist ein ernstes Thema

Das Treffen habe «keine neuen Anhaltspunkte» darüber geliefert, wie sich Johnson einen Deal vorstelle, so Bettel zu den Journalisten. Besonders bemängelte Bettel, dass Johnson keine schriftlichen Vorschläge geliefert habe, wie nach der Ansicht seiner Regierung der Brexit anders ablaufen könnte. Eine Verlängerung könne es nur geben, wenn es dafür auch einen Grund in Form einer neuen Verhandlungsgrundlage gebe.

Luxemburgs Regierungschef verlangte Klarheit von der Regierung in London. Dies sei wichtig für die EU-Bürger, die in Großbritannien leben und derzeit keine Planungssicherheit hätten. Den Brexit halte Bettel für «zu ernst für Hulk-Vergleiche».

Bettel wünscht sich einen Deal

Bettel machte deutlich, dass er sich einen Deal wünsche, da ein Austritt ohne Deal eine «Loose-Loose-Situation» für alle Beteiligten sei. Er unterstrich allerdings, dass für die Verhandlungen mit den Briten nur Michel Barnier ein Mandat habe und er deswegen nur die Rolle eines Zuhörers im Gespräch mit Johnson gehabt habe. Die Frage nach einem erneuten Referendum zum Brexit habe Johnson ihm gegenüber verneint.

Der Premierminister machte außerdem klar, dass die britische Regierung dem Abkommen in seiner jetzigen Form zugestimmte hätte. Er sehe es als ein innenpolitisches Problem, dass die Regierung von Theresa May keine Mehrheit im Parlament dafür bekommen habe.

(L'essentiel)