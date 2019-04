Schülerin kommt wegen Bahn dauernd zu spät

Dieser Dienstagmorgen hatte es in sich für die 13-jährige Clara. Täglich nimmt sie den Zug der Linie 10 um 7.47 Uhr von Lorentzweiler nach Luxemburg-Stadt. Dort fährt sie mit dem Bus weiter bis zu ihrem Gymnasium. «Fast jeden Tag passiert irgendetwas auf dieser Strecke und meine Tochter kommt manchmal nicht pünktlich zur Schule. Sie muss dann nachsitzen», schimpft Claras Mutter Ingrid.

«Ich habe mehrmals der CFL geschrieben und mir wurde immer erklärt, dass sich die Situation in zwei bis drei Jahren bessern wird, wenn das neue Streckennetz fertig ist.» Aber dieser Dienstag war zu viel für die Mutter.

Ankunft um 9.30 Uhr statt 9 Uhr

Der Zug auf der Linie 10 ist in Dommeldingen zum Stehen gekommen – und einfach nicht mehr weitergefahren. Die Reisenden mussten sich in Geduld üben, bevor sie in einen Ersatzzug steigen konnten. «Meine Tochter rief mich völlig aufgelöst an, damit ich sie abholen komme. Sie kam dann um 9,30 Uhr in der Schule an, statt um 9 Uhr. Das ist nicht hinnehmbar», sagt Ingrid.

Ein Sprecher der CFL bestätigte gegenüber

L'essentiel

die Verzögerung. «Es gab ein technisches Problem, deshalb mussten die Reisenden umsteigen. Mit einer Pünktlichkeitsquote von 90 Prozent stehen wir anderen Ländern in nichts nach. Ich bin mir aber bewusst, dass die Leute genervt sind, gerade jetzt so kurz nach den Ferien. Mit unserem Arbeitsprogramm und der Modernisierung haben wir dennoch eine glänzende Zukunft vor uns. Wir tun alles dafür, um wieder in einen geregelten Betriebsablauf zu kommen», sagte der Sprecher abschließend.

(L'essentiel/Gaël Padiou)