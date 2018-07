Mehrere Baustellen an diesem Wochenende

Die Verkehrslage könnte an diesem Wochenende in der luxemburgischen Hauptstadt etwas komplizierter werden als sonst. Mehrere Bauprojekte stehen auf der Agenda.

In Bonneweg müssen Ponts et Chaussées die Deckschicht in der Rue du Laboratoire und der Rue de Bonnevoie erneuern. Die Arbeiten dafür beginnen am Samstag um 19 Uhr und enden am Montagmorgen. Sie werden in mehreren Phasen durchgeführt, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Verkehr und die Buslinien. Alle Details dazu haben wir hier.

Auch in Pfaffenthal werden Rohrleitungsarbeiten durchgeführt. Die Rue Saint Mathieu wird für den Verkehr auf Höhe der Standseilbahn von Samstag, 6:30 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, gesperrt, so die Stadt Luxemburg. Dieses Projekt wird auch zu Veränderungen im Busverkehr führen. Linie 23 wird von den Änderungen betroffen sein. Alle Details dazu gibt es hier.

(L'essentiel)