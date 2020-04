Coronavirus stellt die Krankenhäuser auf den Kopf

Aufgrund des um sich greifenden Coronavirus mussten sich die Krankenhäuser des Großherzogtums anpassen. Dadurch sollte der Schaden, den das Virus verursacht, begrenzt werden. Vier Versorgungszentren wurden eingerichtet. Am CHL wurde am Montag die provisorische Notklinik eingeweiht. Am Escher Centre Hospitalier Emile-Mayrisch «wurde alles von Grund auf reorganisiert, als das Virus auftauchte», erklärt Serge Meyer, Leiter des Corona-Krisenstabs.

Das Krankenhaus-Gebäude wurde in zwei Zonen aufgeteilt, um Infizierte, aber auch Patienten, bei denen der Verdacht auf Ansteckung bestand, von den anderen Patienten getrennt zu halten. Covid-19- Erkrankte werden erst aus dem Krankenhaus entlassen, «wenn sie vollständig genesen sind», erklärt Meyer. Es wurden zusätzliche Bettenkapazitäten geschaffen – mit insgesamt 28 weiteren Plätzen in der Cafeteria. «Aus Gründen des Infektionsschutzes konnten wir sie sowieso nicht mehr nutzen», sagt Meyer.

Kopfzerbrechen wegen Grenzgängern

Etwas erleichtert wird die Arbeit der Mediziner und Pfleger durch den Rückgang des Betriebs in der Notaufnahme. «Wir müssen kaum noch Arbeitsunfälle behandeln. Normalerweise nehmen diese den Großteil der Notaufnahme in Anspruch», sagt Meyer. Auch die Anzahl von Unfällen im Haushalt oder beim Sport sei rückläufig. Es habe auch nie an Schutzmasken, Handschuhen und Beatmungsgeräten gefehlt. Lediglich die Vorräte für einige Medikamente, wie zum Beispiel das Narkosemittel Curare, seien derzeit begrenzt.

Aufgrund der Reorganisation musste sich auch das Pflegepersonal anpassen. Viele arbeiten nun in einer neuen Abteilung – mit neuen Kollegen. Zu Beginn der Pandemie befürchteten die Vorsitzenden vor allem politische Restriktionen. «Wären die Grenzen komplett geschlossen worden, wären wir in die Bredouille gekommen. Außerdem stand die Frage im raum, ob die Grenzgänger von ihrem Heimatland eingezogen werden. Glücklicherweise ist beides nicht eingetroffen», erinnert sich Meyer.

(jg/L'essentiel)