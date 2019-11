Glasscherben in Luxemburger Superfood

Artikel per Mail weiterempfehlen

Blütenpollen gelten als Superfood. Doch in den Gläsern, die zurzeit in Luxemburger Auchan-Filialen verkauft werden, können sich Glasscherben befinden. Die Luxemburger Behörde für Lebensmittelsicherheit informierte am Donnerstag darüber und erweiterte den Rückruf noch mal.

Produktnummer:

3 088540 006468



Ablaufdatum:

1035781 - 01/07/2021

1038535 - 01/09/2021

1035169 - 01/06/2021

1037540 - 01/08/2021

1035211 - 29/11/2020

1040003 - 01/10/2021

1042171 - 01/10/2021

1040791 - 01/10/2021

Betroffen ist das Produkt «Pollen en Pelotes - Lune de Miel». Die Lebensmittelsicherheitsbehörde empfiehlt Verbrauchern, die Pollen nicht mehr zu essen.

(L'essentiel)