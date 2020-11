Contact Tracing holt Rückstand langsam auf

Am Vormittag werden in den ehemaligen Räumlichkeiten von Ferrero am Findel an die verschiedenen Teams die Tracing-Aufträge verteilt. Die tägliche Liste der positiven Fälle ist vorsortiert. «Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, Pflegeheime werden zuerst genannt. Menschen aus derselben Familie werden ebenfalls gruppiert, damit sie nicht doppelt auftauchen», erklärt Anne Vergison, die die Gesundheitsinspektion leitet. «

Trotz organisierter Arbeit wurde die Tracing-Einheit von den explodierenden Neuinfektionen ab Mitte Oktober überrascht. «Anfang Oktober hatten wir noch etwa 100 Anrufe pro Tag zu bearbeiten, jetzt sind es bis zu 800 oder sogar tausend. Und der langsame Rückgang der aktuellen Corona-Zahlen spiegelt sich nur langsam in unserer Arbeitsbelastung wider», so Vergison.

Um das enorme Arbeitspensum zu bewältigen, wurden die Teams um fünfzig Personen auf 120 aufgestockt. «Unsere Personaldichte variiert, es gibt viele Freiwillige. Kürzlich hatten wir große Hilfe von Luxair, jetzt stellt das WSA Mitarbeiter zur Verfügung». Auch in der Organisation wurden Veränderungen vorgenommen. Positiv getestete sollen nun selbstständig ihre Kontakt benachrichtigen, um das Contact Tracing zu entlasten. Außerdem wurden IT-Lösungen implementiert, um zu automatisieren, was automatisiert werden kann. Gegenwärtig ist die Gesundheitsinspektion dabei, den entstandenen Rückstand wieder aufzuholen.

