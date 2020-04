Bus und Bahn fahren ab Montag wieder häufiger

Der öffentliche Verkehr kehrt allmählich in Luxemburg zur Normalität zurück. Im Rahmen der ersten Phase der von der Regierung eingeleiteten Lockerungen erweitern die Betreiber ihr Angebot in zwei Stufen, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilt.

Schutzmasken sind obligatorisch



Seit dem 20. April 2020 ist das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Die Kontrollen werden von der großherzoglichen Polizei durchgeführt.



«Die geltenden Schutz- und Präventionsmaßnahmen müssen von allen Betreibern und Benutzern des öffentlichen Verkehrs eingehalten werden», wie das Verkehrsministerium noch einmal mitteilt.

Ab Montag, 4. Mai:

RGTR

Die RGTR-Linien kehren an den Wochentagen wieder zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. An Sonn- und Feiertagen geht es am dem 9. Mai wieder normal weiter.

Luxtram

Die Straßenbahn fährt wieder montags bis samstags alle 10 bis 15 Minuten und sonntags und an Feiertagen alle 15 bis 20 Minuten. Weitere Infos gibt es unter luxtram.lu.

Schultransport

Die RGTR-Schulbusse bedienen ab Montag wieder die weiterführenden Schulen. Die Fahrpläne sind an die Stundenpläne angepasst, da das Unterrichtsende für 12.45 Uhr vorgesehen ist. Ab dem 11. Mai verkehren auch wieder die CTBT-Schulbusse.

Adapto

Die Adapto-Busse für Senioren und Behinderte nehmen ihren Dienst wieder vollständig auf.

Ab Montag, 11. Mai:

CFL

Ab dem 11. Mai fahren auch die CFL wieder ihren Betrieb hoch. Zwei zusätzliche Züge pro Stunde und Linie werden dann wieder verkehren. In einer zweiten Phase sollen auch wieder mehr Züge zu den Spitzenzeiten eingesetzt.

TICE

Die Linien 1, 2, 4, 5 und 7 verkehren unter der Woche wieder im 15-Minuten-Takt. Außerdem werden alle Linien wieder ihren regulären Sonntagsfahrplan aufnehmen. Der Nachtbus-Service wird weiterhin bleiben.

(ol/L'essentiel)