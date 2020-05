Guillaume und Stéphanie zeigen Prinz Charles

Gestatten, Prinz Charles! Die ersten offiziellen Bilder des Sohnes von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Gemahlin Stéphanie wurden am Mittwochmorgen vom großherzoglichen Hof enthüllt. Bis jetzt hatten die Luxemburger den großherzoglichen Nachwuchs nur auf einem Skype-Screenshot mit den Großeltern zu sehen bekommen.

Zwei der neuen Fotos zeigen ihn in den Armen seiner Mutter, die an diesem Mittwoch die Entbindungsstation verlassen soll. Charles war am frühen Sonntagmorgen zur Welt gekommen und wird eines Tages das Großherzogtum regieren. Er wird die Nachfolge seines Vaters antreten, der in der Thronfolge seinen Vater Großherzog Henri beerben wird.

(jg/L'essentiel)