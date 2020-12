Wo sind die unverkauften Blumen geblieben?

Seit Sonntag dürfen Supermärkte, Blumenhändler und Tankstellen keine Blumen mehr im Laden verkaufen. «Als ich eines Abends auf dem Weg zur Tankstelle all die Blumen neben den Mülltonnen sah, weinte ich, als mir klar wurde, dass sie mehrere Tage lang nicht abgeholt werden und niemand ihre Schönheit sehen würde», sagt Aurelija aus Hamm, die Blumen liebt.

Die 36-Jährige fände es toll, wenn einige der großen Ketten den Leuten unverkaufte Blumen schenken. «Ich könnte sie in Sträußen arrangieren und ihnen ein zweites Leben geben, indem ich sie verschenke», schwärmt Aurelija. Der luxemburgische Branchenverband Fédération Horticole Luxembourgeoise (FHL) teilt L'essentiel mit, dass «viele Blumenläden noch geöffnet haben und einen Click-and-Collect-Service anbieten. Einige sind im Urlaub und nutzen dies, um die Weihnachtsdekoration zu entfernen und sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten».

Profis sind vorbereitet

«Wir versuchen Abfall so gut es geht zu vermeiden», erklärt Jan de Vry, der Geschäftsführer von Fleurs Vry. Man arbeite derzeit nur auf Bestellung, um den Warenbestand niedrig zu halten. «Im März haben wir unseren unverkauften Bestand vor die Tür gestellt. Zur Zeit ist das nicht der Fall.»

Bei Francine Wüst von Fleurs Wüst in Heisdorf sind die Kühlschränke bereits leer: «Wir haben keine Schnittblumen mehr. Wir haben maßvoll eingekauft, um nicht zu viel auf Lager zu haben.» Bei Auchan hat man nach der Ankündigung der Regierung die Bestellungen ausgesetzt und den Kunden mit Rabatten die Blumen schmackhaft gemacht. So habe man 95 Prozent der Waren retten können. Der Rest wurde in ein Verwertungszentrum gegeben, das damit Biogas erzeugt. Bei einigen Gulf-Tankstellen, wie beispielsweise in Differdingen, nahm der Lieferant die Blumen aus dem Geschäft zurück.

#SupportYourLocalFlorist! Gerade JETZT kurz vor [SYLVESTER 2020] während des Lockdowns eine bedeutende Devise. Deshalb... Gepostet von Jonggaertner Lëtzebuerg am Montag, 28. Dezember 2020

