Der Impfstoff ist in Luxemburg angekommen

Ist dies der Anfang vom Ende der Pandemie? Die Ankunft des Impfstoffs gegen Covid-19 ist die größte Hoffnung auf einen Ausweg aus der aktuellen Gesundheitskrise. Nach der Bestellung durch die Länder der Europäischen Union sind die ersten Dosen in den verschiedenen Mitgliedsländern eingetroffen. In Luxemburg fand die Auslieferung am Samstag, den 26. Dezember, statt.

Déi éischt Impfunge géint de #Covid19 sinn de Moien zu Lëtzebuerg ukomm an elo geet vun e Méinde un déi wichteg nächst Etapp un an der Lutte geint de Virus. pic.twitter.com/8Ob6TAGuaS — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 26, 2020

«Am 26. Dezember 2020 sind die ersten Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer an das Großherzogtum Luxemburg geliefert worden», teilte die Regierung schlicht mit und stellte eine Reihe von Fotos mit Premierminister Xavier Bettel zur Verfügung.

Beginn der Impfungen am Montag

430 Mitglieder der vier Notfallkrankenhäuser des Landes erhalten den Impfstoff am 28. und 29. Dezember in der Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Stadt. Am 30. Dezember werden wiederum 430 Mitarbeiter der Pflegeheime an gleicher Stelle geimpft.

Der Impfstoff, der nicht verpflichtend ist, wird nach einer mit dem Ethikrat festgelegten Prioritätenliste verteilt. Die 17.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 90.000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter sowie die 132.000 Personen, die als gefährdet gelten, werden vorrangig Zugang zu dem Impfstoff haben.

(th/L'essentiel)