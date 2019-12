Heimkosten sprengen die Renten von Frauen

Die Preise für einen Platz in einem Seniorenheim schwanken stark. Die Luxemburger Arbeitnehmerkammer (CSL) prangerte am Montag «übermäßig hohe Kosten für Personen mit geringer Rente» an und forderte Maßnahmen dagegen. Im Durchschnitt koste ein Platz in einem integrierten Seniorenzentrum 2452 Euro, 2706 Euro in einem Pflegeheim für Menschen, die auf medizinische Betreuung angewiesen sind und mit immerhin 1718 Euro schlägt ein Platz im betreuten Wohnen zu Buche. Betreutes Wohnen richtet sich an Senioren, die im Alltag noch nicht auf Hilfe angewiesen sind.

Wenn man diese Zahlen berücksichtigt, dann hätten 76 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer ein Problem, sagt Nathalie Goerges von der CSL. Denn «ihre Altersrente liegt unter dem, was die Einrichtungen durchschnittlich kosten», warnt die Expertin. Die CSL empfiehlt «eine gesetzlich geregelte Preisgestaltung von Pflegeeinrichtungen, bei der die Kosten sich am Einkommen der betreffenden Person ausrichten».

Nationalen Solidaritätsfonds kann helfen

Wer die Heimkosten nicht tragen kann, kann einen Antrag an den Nationalen Solidaritätsfonds richten. Der Fond übernimmt dann die Kosten für die Unterbringung des Heimbewohners, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Gewährung der Hilfe wird auch das Einkommen des Ehepartners berücksichtigt. Dem Antragsteller verbleibt ein Freibetrag von 464 Euro, der als Taschengeld zur freien Verfügung steht.

Derzeit sind «8,8 Prozent der Bewohner in CIPA und 13,37 Prozent in Pflegeheimen auf Hilfe bei den Unterbringungskosten angewiesen», teilte das Familienministerium L'essentiel mit. Die Pflegekosten seien durch die Pflegeversicherung abgedeckt, heißt es aus dem Ministerium. Die CSL empfiehlt, die Voraussetzungen für die Hilfen zu überarbeiten, die Regelung stammt aus dem Jahr 2004, damit mehr Menschen von der Hilfe profitieren können.

Gesetz soll mehr Transparenz bringen

In den Kosten für die Unterkunft sind auch nicht immer dieselben Dienstleistungen enthalten. So können Friseurbesuche, Unterhaltungsangebote und Reinigung zum Beispiel extra Kosten verursachen. Diese Intransparenz hatten die Luxemburger Verbraucherschützer der ULC bereits im vergangenen Sommer bemängelt. Die Regierung sei dabei, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der für mehr Transparenz sorgen soll. Danach sollen die Einrichtungen verpflichtet werden, einen Grundpreis auszuweisen.

Dieser Ausweis soll dann auch angeben, welche Dienstleistungen in dem Grundpreis enthalten sind und welche extra Kosten entstehen, wenn die Dienste nicht enthalten sind. Auf Anfrage von L'essentiel teilte das Familienministerium mit, dass man hoffe, «den Text Anfang 2020 dem Regierungsrat vorlegen zu können.»

(jg/L'essentiel)