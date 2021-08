Diese Woche lässt der Sommer sich kurz blicken

Nach wochenlangen Regenfällen, Überschwemmungen und eher herbstlichen Temperaturen könnte diese Woche der Lichtblick für alle Sonnenanbeter kommen. Laut MeteoLux soll das Wetter in den kommenden Tagen endlich besser werden. Während die Temperaturen am Dienstag bei bewölktem Himmel und leichten Schauern noch Höchstwerte von 22 Grad erreichen, wird sich die Lage ab Mittwoch mit Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad langsam bessern.

So wird das Wetter!







Am Donnerstag wird es mit 27 bis 29 Grad bei bewölktem Himmel noch wärmer, ehe die Temperatur am Freitag bei einem Sonne-Wolken-Mix sogar an der 30-Grad-Marke kratzt. Am Wochenende kühlt es leicht ab, sollte aber bei leichtbewölktem Himmel trocken bleiben. In der kommenden Woche könnten aber wieder Wolken und Niederschläge das Sommerwetter dominieren, so MeteoLux.

(L'essentiel)