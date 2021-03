Scooter plant Luxemburg in seine Tour ein

«Hyper Hyper», «Move Your Ass!»: Scooter hat auf dem Höhepunkt der Rave-Sound-Explosion Mitte der 1990er Jahre schon viele Club-Hymnen geliefert. Tatsächlich hat die 1993 in Hamburg gegründete und von Sänger Hans Peter Geerdes und DJ Michael Simon angeführte deutsche Band nie aufgehört, Hits und Alben zu veröffentlichen. Bis heute.

Nachdem sie in den vergangenen Monaten die Singles «FCK 2020» und «Paul Is Dead» produziert haben, erscheint am 16. April ihr zwanzigstes Album, «God Save The Rave». Parallel zur Veröffentlichung ihres neuen Albums plant Scooter eine zwölftägige Europatournee. Sie startet am 11. März 2022 in Stuttgart und endet am 26. März in Kiel. Mit eingeplant sind zwei Zwischenstopps in Belgien und Luxemburg (22. März 2022 in der Rockhal).

Bekannt für seine beeindruckenden Live-Performances, wird Scooter alle Nostalgiker zurück in die Rave-Tage versetzen. Der Kartenverkauf für das Konzert beginnt am Freitag, den 19. März 2021 um 10 Uhr auf der Atelier-Website.

(Cédric Botzung/L'essentiel)