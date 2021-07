Xavier Bettel «liegt nicht auf der Intensivstation»

Premierminister Xavier Bettel ist am gestrigen Montag nicht wie am Sonntag angekündigt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er steht weiter unter medizinischer Beobachtung. «Er ist kurzatmig, ein häufiges Symptom bei einer Corona-Infektion», sagt eine vertraute Person aus Bettels Umfeld, «sein Zustand hat sich nicht verschlechtert, aber er muss weiter unter Beobachtung bleiben, um sicher zu sein.»

Herkunft der Infektion konnte nicht bestimmt werden



In einer dringenden parlamentarischen Anfrage mutmaßten die CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Laurent Mosar unter Berufung auf das Land, dass sich Xavier Bettel möglicherweise in einem Nachtclub am Vorabend des Nationalfeiertages infiziert habe.



Das Umfeld des Premierministers bestätigt gegenüber L'essentiel den Besuch des Nachtclubs, versichert aber, dass die Gesundheitsvorschriften eingehalten worden seien. Der Ort der Infektion konnte demnach «nicht bestimmt» werden. Nach L'essentiel-Informationen wurde Bettel sowohl am Dienstag, den 22. Juni (PCR) als auch am Mittwoch, den 23. Juni (Selbsttest) negativ getestet. Am Sonntag, den 27. Juni, war der Test positiv.

Demnach erhalte der Premierminister im Krankenhaus zeitweise Sauerstoff, «ist aber nicht intubiert und liegt nicht auf der Intensivstation», sagt die ihm nahe stehende Person. Ziel sei es, seinen Sättigungsgrad wieder auf ein konstantes Niveau zu bringen. «Es besteht zwar keine Lebensgefahr, aber die Symptome haben jetzt eine Weile angehalten». Demnach soll Bettel noch zwei bis vier Tage im Krankenhaus bleiben.

Zeichnungsbefugnis für Finanzminister Pierre Gramegna

Da die Regierungsarbeit durch die Isolation erschwert wurde, ist Finanzminister Pierre Gramegna für die laufenden Geschäfte eine Zeichnungsbefugnis übertragen worden. Allerdings würde er Bettel nicht ersetzen, hieß es aus dem Ministerium: «Der Premier übt seine Tätigkeit normal aus.» Für den Fall, dass Xavier Bettel nicht mehr arbeiten könne, sieht ein großherzogliches Dekret vor, dass «die Mitglieder der Regierung die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu ersetzen», und zwar für einen Zeitraum von zwei Wochen.

Da die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt und der 15. Juli als Stichtag näher rückt, ist davon auszugehen, dass Gesundheitsministerin Paulette Lenert die weiteren Corona-Maßnahmen am Donnerstag alleine verkünden wird.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)