Wie schafft Luxemburg die sinkenden Zahlen?

Wer nach links und rechts auf die Infektionszahlen der Nachbarländer schaut, wird schnell bemerken, dass Luxemburg mit seinen abnehmenden Infektionszahlen alleine dasteht. Laut dem aktuellsten Wochenrückblick sind die Infektionszahlen zum vierten Mal in Folge gesunken. Waren es zwei Wochen nach dem Nationalfeiertag noch 829 Fälle, hat sich die Zahl der wöchentlichen Infektionen bis zum 8. August auf 404 Neuinfektionen mehr als halbiert. Und das, obwohl Luxemburg weniger streng als die Nachbarn agiert. Doch warum ist das so? Darauf angesprochen hat das Gesundheitsministerium zwei Antworten: Das CovidCheck-System und Disziplin.

«Der CovidCheck wurde in Luxemburg relativ früh eingeführt und ermöglicht eine gute Kontrolle der Lage», so das Ministerium. Frankreich ziehe nun mit dem «Pass sanitaire» zwar nach, doch sei es bei Corona schwerer im Nachhinein wieder die Kontrolle zu erlangen, als frühzeitig wirksame Maßnahmen zu treffen. Frankreich kämpft aktuell mit täglich um die 30.000 Neuinfektionen – Tendenz steigend.

«Respekt der Verhaltensregeln ist wichtig»

Während Deutschland aus Angst vor explodierenden Zahlen nur über Pilotprojekte Clubs öffnet oder die Niederlande ihre Läden nach zwei Wochen wieder schließen mussten, sind hierzulande die Partystätten draußen und indoor geöffnet. Nach einigen «Superspreader Events» am Nationalfeiertag sind laut Santé keine großen Cluster mehr vorgekommen. Auch hier gibt das Ministerium den CovidCheck als wirkungsvollstes Werkzeug an.

Inzwischen ist Delta die vorherrschende Variante im Großherzogtum – obwohl sie als ansteckender gilt, konnte das Infektionsgeschehen abflachen und bisher im Zaum gehalten werden. Zwar sei die Delta-Variante ein Einflussfaktor, so das Ministerium, «Respekt der Verhaltensregeln sind aber mindestens genau so wichtig». Die Luxemburgische Bevölkerung halte sich im Allgemeinen an die Vorschriften.

Trotz Ferien stabil

Trotz der Sommerferien blieb die Anzahl der Tests in den ersten drei Wochen mit je über 40.000 Tests stabil. Lediglich in der vergangenen Woche wurden mit 36.024 Tests etwa 10.000 weniger als in der Vorwoche durchgeführt. Ob sich der aktuelle Trend bei den Infektionszahlen wirklich fortsetzt, bleibt noch abzuwarten.

Das Gesundheitsministerium will eine vierte Welle zumindest nicht ausschließen, immerhin spielten viele Faktoren zusammen: Virusvarianten, der bevorstehende Herbst, die Entwicklung in den Nachbarländern oder der hiesigen Impfkampagne. Allerdings rechne man im Falle einer vierten Welle mit «weniger hohen Infektionszahlen und Toten als im letzten Jahr – auch aufgrund der bereits hohen Impfquote.»

