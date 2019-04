Lehrlinge bekommen altes Punktesystem zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit der Berufsbildungsreform im Jahr 2008 müssen die Azubis im Großherzogtum in der Schule Module absolvieren. An deren Ende steht eine Prüfung, die feststellen soll, ob sich die Kandidaten die fachlichen Kenntnissen angeeignet haben. Diese Neuerung stellte sowohl die Schüler, als auch die Lehrer in den vergangenen elf Jahren vor Herausforderungen. Wenn ein Schüler eines der Module nicht erfolgreich zu Ende gebracht hat, konnte er es noch einmal machen, ohne direkt das ganzes Schuljahr wiederholen zu müssen.

«Auch wenn viele Schüler gut mit den neuen System klar gekommen sind, hat es etlichen anderen Probleme bereitet», sagt Véronique Schaber, Leiterin der Berufsausbildung im Ministerium für Nationale Bildung. Viele Schüler hätten mit dem Gedanken gespielt, die Schule zu verlassen, andere hätten auch mit 21 Jahren noch keinen Abschluss in der Tasche gehabt. 2016 wurde daher eine «Mikroreform» beschlossen, die diese Probleme eindämmen soll und nun zum Tragen kommt.

Davon betroffen ist auch die Notenvergabe bei den Abschlussprüfungen. Mit der Reform von 2008 wurde eine Erfolgsquote von mindestens 80 Prozent (beim CCP-Abschluss) und 90 Prozent (beim DP-Abschluss) vorausgesetzt. Beim alten Punktesystem, mit dem Maximum von 60 Punkten, mussten die Schüler mindestens 30 Punkte erreichen, also 50 Prozent. «Im kommenden Schuljahr wird das alte Punktesystem wieder eingeführt. Es bietet sowohl für die Schüler, als auch für die Unternehmen mehr Klarheit», sagt Schaber.

(Ana Martins/L’essentiel)