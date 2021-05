Sonne lockt Spaziergänger in die Hauptstadt

Die angenehmen Temperaturen und der blaue Himmel haben am Sonntag zahlreiche Spaziergänger ins hauptstädtische Petrusstal gelockt. Walter (44) kam mit seiner Frau mit dem Fahrrad aus Hesperingen in die Stadt, damit ihre beiden Jungs Léopold (9) und Ernest (8) im Skatepark der Péitruss rumtoben können. Doch auch Touristen hat es in die Hauptstadt verschlagen.

«Wir sind gerade auf dem Rückweg vom Camping in den belgischen Ardennen. Unsere Partner wollten den Skatepark unbedingt testen», erzählen die zwei Niederländerinnen Clara und Milou (beide 29). Die 25-jährigen Yaquine, Inês, Iris und Loes sind aus Brüssel angereist: «Wir waren schon vor ein paar Wochen hier, weil wir gehört hatten, dass es in Luxemburg einen sehr schönen Skatepark gibt.» Diesmal haben sie gleich das ganze Wochenende im Großherzogtum verbracht.

Und es gibt noch einen weiteren Grund zur Freude: Das gute Wetter soll nämlich noch weiter anhalten. Zum Wochenbeginn soll das Thermometer laut MeteoLux auf bis zu 25 Grad steigen. Bis Mittwochabend sei noch kein neuer Regen zu erwarten.

(sg/L'essentiel)