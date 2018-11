Escher Ratte schlägt Katze in die Flucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Expeditionen ins Escher Tierreich: Der Youtube-Nutzer Claude Alff eine kleine «Tierdoku» in der Innenstadt von Esch/Alzette gedreht. Auf dem Clip sieht man eine Katze, die in Rue Victor Hugo eine Ratte entdeckt und glaubt, sie habe leichtes Spiel. Doch der Stubentiger hat die Rechung ohne den Wirt gemacht: Die tapfere Ratte dreht den Spieß nämlich kurzerhand um und schlägt die Katze in die Flucht.

(L'essentiel)