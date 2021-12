Corona verhagelt den Ärmsten den Heiligabend

Groß war die Vorfreude auf die Weihnachtsfeier für 400 Personen, die die Stëmm vun der Strooss in einem Kulturzentrum in der Hauptstadt organisiert hat. Alles war schon vorbereitet, doch trotz der Genehmigung der Gesundheitsbehörden hielt es der gemeinnützige Verein nun für angebracht, angesichts der pandemischen Lage die Dinge etwas kleiner zu halten.

Die Hilfsbedürftigen werden dennoch eine Weihnachtsmahlzeit in ihren üblichen Ausgabestellen erhalten – ob in Luxemburg-Stadt oder eben in Esch/Alzette. Nur wird es weniger feierlich: «Sie werden nicht tanzen können», bedauert Alexandra Oxacelay, Direktorin der Stëmm, «vor allem werden sie sich nicht alle auf einmal wiedersehen».

«Alles ist komplizierter geworden»

Corona macht weder vor Weihnachten, noch vor der Arbeit der Sozialhilfe halt. Zwar gibt es keine Probleme mit der Logistik oder dem Transport von Mahlzeiten, aber die Stëmm kämpft mit Ausfällen in ihren Teams und muss ständig umorganisieren – je nachdem wo gerade jemand ausfällt oder Bedarf ist. Die Eröffnung des neuen Standorts «Saxophon» in der Rue de Hollerich, wo etwa 20 Personen Mahlzeiten, Kleider und Tagesschlafplätze erhalten sollen, wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – trotz des Wintereinbruchs.

«Wir weisen niemanden ab, aber alles ist komplizierter geworden», sagt Alexandra Oxacelay. Denn täglich werden in Luxemburg 300 Personen und in Esch 200 Personen mit Mahlzeiten und dem Nötigsten versorgt – auch mit einem Zugang zu sanitären Anlagen. Das Wichtigste für die Besucher ist zwar, zu wissen, wo sie schlafen, essen und duschen können, doch wäre ein großes Weihnachtsfest, auf das schon 2020 verzichtet werden musste, ein kleiner Lichtblick gewesen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)