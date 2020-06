So sieht die Rodinger «Express-​​Autowäsche» aus

«Express-Autowäsche in Rodingen heute Morgen!» Ein Video mit dieser Beschreibung wurde am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf Facebook gepostet. Es zeigt eine gewaltige Wasserfontäne, die wegen eines Rohrbruchs hinter einer Häuserreihe in Rodingen in den Himmel schießt. Der Schaden ist an einer Baustelle entstanden.

Car-wash Express à Rodange ce matin ! Publiée par Tof Christophe sur Mardi 16 juin 2020

(fl/L'essentiel)