Am Freitag drohen erneut Schnee und Glätte

MétéoLux warnt: Am Freitag kann es im ganzen Land erneut zu Schneefällen kommen. Besonders am frühen Morgen bis in die Mittagsstunden sind 1 bis 2 Zentimeter Schnee möglich. Deshalb hat der staatliche Wetterdienst auch für die Zeit zwischen 5 Uhr und 12 Uhr die gelbe Warnstufe ausgerufen.

Dementsprechend ist auf den Straßen im Großherzogtum Vorsicht geboten. Es könnte streckenweise glatt sein. Am späten Nachmittag zieht jedoch schon wieder eine wärmere Wetterfront über das Land, sodass es zum Wochenende hin weitaus weniger winterlich wird. Am Sonntag steigt das Thermometer laut den Wetterfröschen vom Findel wieder auf sechs Grad.

(L'essentiel)