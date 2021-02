Das LuxFilmFest fährt in diesem Jahr zweigleisig

Die 11. Ausgabe des Filmfestivals der Stadt Luxemburg findet vom 4. bis 14. März als «Hybrid-Veranstaltung» statt. Die ausgewählten Filme werden sowohl in Kinos gezeigt – dabei ist die Größe des Publikums auf 100 Personen begrenzt – als auch online. Aufgrund der Pandemie hat sich die Auswahl der Filme als schwierig erwiesen, da viele Filme im Vorfeld an Streaming-Plattformen verkauft wurden. Es bestand eine große Unsicherheit, ob das Festival stattfinden kann.

Wie schon im letzten Jahr kommen auch 2021 sehr viele Filme von Regisseurinnen. Die Hälfte der Gesamtauswahl der Filme wurde von Frauen realisiert. Das LuxFilmFest-Team setzt sich dafür ein, dass «ihre Stimmen gehört werden». Insgesamt werden 175 Filme präsentiert, 115 in den Kinos und 60 online.

Vicky Krieps im Rampenlicht

Chloé Zhaos Film «Nomadland» mit Frances McDormand wird das Festival eröffnen. Bei der Preisverleihung wird «The United States vs. Billie Holiday» von Lee Daniels gezeigt, in dessen Mittelpunkt das bewegte Leben der amerikanischen Jazzsängerin steht.

Schließlich wird «There is no evil» von Mohammad Rasoulof das Festival abschließen. Weitere Highlights in der offiziellen Auswahl außerhalb des Wettbewerbs, sind der Film «De nos frères blessés» von Hélier Cisterne, mit Vincent Lacoste und der luxemburgischen Schauspielerin Vicky Krieps in den Hauptrollen, sowie ein Kurzfilm von Pedro Almodovar.

(Cédric Botzung/L'essentiel)