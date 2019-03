Luxemburg droht eine Borkenkäferepidemie

Eigentlich sind Nadelbäume dafür bekannt, dass sie auch in der kalten Jahreszeit für etwas Grün sorgen. Doch wer in diesem Winter durch die Wälder des Großherzogtums spaziert, wird einige rot-braune Fichten entdecken. «Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bäume abgestorben sind», sagt Winfried von Loë. Der Grund seien Borkenkäfer, sagt der 57-jährige Berater für Privatwaldbesitzer der Vereinigung Lëtzebuerger Privatbësch.

Der Baum als Gewinnbringer



2016 wurden in Luxemburg 382.016 Kubikmeter Holz produziert, 2010 waren es noch 590.788. Fichtenholz wird dabei oft im Bauwesen verwendet. Auch der Energiesektor entdeckt Holz für sich: «Der Baum wird mitsamt jedes kleinen Astes aus dem Wald geholt, aber wir brauchen ein paar Reste, die auf dem Waldboden verbleiben, um zu verrotten», sagt Loë. Um nachhaltig mit Holz arbeiten zu können, unterstützen beispielsweise französische Energieversorger Waldbesitzer in der Wiederaufforstung. Wie viel Wald gibt es in Luxemburg?

Von 90.000 Hektar Wald befinden sich 52 Prozent in Besitz von rund 14.000 Personen oder Erbgemeinschaften, das macht eine Fläche von im Schnitt drei Hektar für jeden. 30 Prozent des Holzbestandes darunter sind Fichten, der Rest verteilt sich zu jeweils 30 Prozent auf Eichen und Buchen sowie etwa zehn Prozent andere Gewächse.

Der trockene, heiße Sommer 2018 hat zwei Sorten von Borkenkäfern besonders gut gefallen: «Normalerweise gibt es von ihnen zwei bis drei Generationen in einem Sommer», erklärt Loë. 2018 waren es teils vier. Auch Elisabeth Freymann von der Administration de la nature et des forêts kann bestätigen, dass «der Befall 2018 extrem war». «Die Trockenheit hat auch dazu geführt, dass die Bäume nur wenig schützenden Harz produziert haben.» Betroffen von den vermehrten Borkenkäfern seien ausschließlich Fichten, von denen der Großteil in Privatbesitz ist (siehe Infobox). «Bei dem Schaden wird es sich vorwiegend um einen ökonomischen handeln», sagt Freymann.

« Manche machen sich mit dem Wald die Taschen voll »

«Mit Fichten lässt sich schneller mehr Geld machen», sagt er, das Holz wachse schnell und die Erlöse seien hoch – bis zum Jahr 2018. «Das ist ein europaweites Problem: Durch Sturmschäden im Winter 2017/18 in Deutschland und den Käferbefall im Sommer 2018 ist gerade jede Menge beschädigtes Holz im Umlauf, das keiner haben will.» Doch auch wenn der Preis gedrückt wird, sollte man die befallenen Bäume nicht einfach in seinem Waldstück stehen lassen, sagt Loë.

Die Larven der Insekten sind noch unter der Rinde des Baumes, und können bei steigenden Temperaturen im Frühjahr aktiviert werden und neue Generationen bilden. «Jetzt ist es noch ein punktueller Befall, aber nächsten Sommer könnte es unter Umständen ein flächiger werden», warnt Loë. Praktisch würden zu wenige private Waldbesitzern ihre toten Bäume entsorgen lassen: «Manche Privatbesitzer machen sich mit dem Wald einmal die Taschen voll und lassen das Gelände dann brach liegen», sagt Loë. Es werde für wenige Hektar Land nicht nachgepflanzt und nicht an nachfolgende Generationen gedacht. «Dabei ist Nachhaltigkeit eigentlich kein Wort, was nicht von Politikern erfunden wurde, sondern vor 300 Jahren in der Forstwirtschaft entstand.»

