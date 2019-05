Einkaufszentrum Cloche d'Or wird erst im Mai eröffnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich sollte das neue Shoppingcenter an der Cloche d'Or am 14. Mai seine Pforten für die Kundschaft öffnen. Nach Informationen des Luxemburger Wort kann dieser Termin allerdings aufgrund von notwendigen Test an der Klimatechnik nicht eingehalten werden. Der neue Eröffnungstermin ist der 28. Mai.

Auf der 75.000 Quadratmeter großen Fläche des Einkaufszentrums im Süden der Hauptstadt drängen sich 140 Geschäfte. Zudem eröffnen eine 12.500 Quadratmeter große Filiale der Supermarktkette Auchan und 20 Restaurants auf 4000 weiteren Quadratmetern.

(L'essentiel)